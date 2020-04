Donald Trump om livsfarligt coronaråd: Jeg var sarkastisk

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trækker sin kommentar tilbage om, at man kunne overveje at sprøjte desinficerende middel ind i kroppen for at behandle coronavirus.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger præsidenten fredag, at hans kommentar var sarkastisk.

- Jeg stillede et sarkastisk spørgsmål for at se, hvordan journalister som jer ville reagere, siger Donald Trump til journalister i Det Hvide Hus ifølge AFP.

På et pressemøde natten til fredag dansk tid lød det ellers fra Donald Trump, at desinficerende midler kunne slå virusset ihjel.

- Jeg ser, at desinficeringsmidler dræber virusset på et minut. Ét minut, sagde Donald Trump ved sit daglige pressemøde om coronavirus ifølge det amerikanske medie NBC News.

- Er der en måde, vi kan gøre det på ved at indsprøjte det? Man kan se, at virusset rammer lungerne, så det kunne være spændende at undersøge, lød det fra præsidenten.

Det kan være decideret livsfarligt at forsøge sig med at sprøjte desinficerende middel ind i kroppen.

Over for NBC News fraråder lægen Vin Gupta det på det kraftigste og kalder desinficeringsmidler giftige og farlige.

- Tanken om at indsprøjte eller indtage nogen form for rensemidler er uansvarlig og farlig, siger Vin Gupta til NBC News.

Vin Gupta siger, at det er en typisk måde for folk at begå selvmord på.

- Små mængder er dødelige, siger Vin Gupta.

USA er hårdt ramt af virusset.

Ifølge Johns Hopkins University rundede landet fredag 50.000 dødsfald relateret til coronavirus.