Donald Trump har underskrevet coronakrisepakke

- Jeg underskriver dette lovforslag for at genetablere arbejdsløshedsunderstøttelse, stoppe udsættelser (af lejere, red.), sikre støtte til (at betale, red.) husleje og meget andet, udtaler Trump.

I næsten en uge har Trump afvist at underskrive lovforslaget om en krisepakke til 2300 milliarder dollar, som begge kamre i Kongressen har vedtaget med et stort tværpolitisk flertal.

Lovgivningspakken består af to elementer - et budget på 1400 milliarder dollar, der skal sikre fortsat finansiering af den offentlige sektor, samt en decideret coronakrisepakke på omkring 900 milliarder dollar.

Trumps modvilje mod at underskrive lovforslaget havde direkte konsekvens for millioner af amerikanere, som fra denne weekend stod til at miste deres udvidede arbejdsløshedsunderstøttelse samt for de endnu flere millioner, som ifølge forslaget skal have et engangsbeløb på 600 dollar.

Samtidig var der risiko for, at dele af det amerikanske statsapparat ville blive lukket ned fra tirsdag.

Det er nu afværget med Trumps underskrift.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters uklart, hvorfor Trump har skiftet mening.

Trump havde ifølge CNN tidligere sagt, at han ville sætte sin underskrift på lovforslaget, når det landede på hans bord. Men tirsdag meddelte præsidenten overraskende, at han ville have Kongressen til at ændre pakken.

- Den lovgivning, som de nu sender over til mig, er meget anderledes end forventet. Den er en skændsel, sagde Trump i en tale offentliggjort på Twitter om hjælpepakken.

Han var især utilfreds med det beløb på 600 dollar i direkte støtte til alle amerikanere, der i 2019 havde en indkomst på under 75.000 dollar, som pakken indeholder.

Trump krævede beløbet sat op til 2000 dollar.

Demokraterne var villige til at acceptere Trumps krav, men det blev torsdag afvist af præsidentens republikanske partifæller.

Finansminister Steven Mnuchin, der står bag forslaget om de 600 dollar, sagde i sidste uge, at checken på 600 dollar vil blive sendt hurtigt ud til amerikanerne - såfremt Trump sætter sit navn på forslaget, skriver NBC News.