Donald Trump forudser hurtigt overstået rigsretssag

- Jeg tror, at det kommer til at gå meget hurtigt, siger Trump til journalister i Det Ovale Værelse.

- Det er totalt ensidigt. Det er et svindelnummer. Det er et svindelnummer, og alle ved, at det er et svindelnummer, siger han.

Adspurgt om nye beskyldninger i den såkaldte Ukraine-sag fra forretningsmanden Lev Parnas siger Trump, at hverken han eller hans advokat, Rudy Giuliani, har noget med Parnas at gøre.

Lev Parnas, der angiveligt arbejdede i Ukraine for Rudy Giuliani, hævder, at Trump "vidste præcis", hvad der foregik i et forsøg på at grave snavs frem i Ukraine om hans politiske rival Joe Biden.

I Det Ovale Værelse torsdag siger Trump, at han ikke ved, hvem Lev Parnas er.

- Jeg kender ham ikke, og jeg tror ikke, at jeg nogensinde har talt med ham, siger præsidenten.

Tidligere torsdag blev anklagepunkterne i rigsretssagen mod Donald Trump læst op i Senatet.

Demokraterne mener, at præsidenten misbrugte sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af demokraten og præsidentkandidat-aspiranten Joe Biden og dennes søn.

Derudover anklager de præsidenten for at have modarbejdet Kongressen i efterforskningen af sagen.