Domstol sætter stopper for brug af Michelangelo-kunstværk

Den flere end 500 år gamle statue, som forestiller den bibelske David inden kampen mod Goliat, er hovedattraktionen i kunstmuseet Galleria dell'Accademia.

Det er museet, som har lagt sag an mod et selskab, som brugte billedet i forbindelse med markedsføringen af guidede rundvisninger i museet.

Ovenikøbet tilbød selskabet at sælge billetter inklusiv en rundvisning for mange flere penge, end det rent faktisk koster.

En civil ret i Firenze har derfor beordret virksomheden Visit Today at fjerne billederne.

Cecilie Hollberg, der er leder af museet, kalder afgørelsen "en historisk sejr", skriver The Guardian.

- Min plan er at komme efter hver og én af de virksomheder, som tjener penge på billedet af David, og stoppe dem fra at fortsætte den her udnyttelse, tilføjer hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Visit Todays hjemmeside har ifølge dpa fjernet billederne af "David". Men det sælger stadig billetter til op mod 930 kroner per person for en privat tur.

Almindelige voksenbilletter koster cirka 60 kroner på museets hjemmeside.

Flere kulturelle institutioner ventes at følge Galleria dell'Accademias eksempel.

En talsmand for Visit Today siger til The Guardian, at firmaet er skuffet over afgørelsen.

- Der er mange turistvirksomheder, som bruger billedet, der er plakater og pyntegenstande, men desværre siger de, at vi skal stoppe med at bruge billedet.

- Vi var enige og slettede det fra vores hjemmeside og brochurer. Vi troede, at det var godt for Italien at promovere "David". Vi er ikke det eneste firma, der gør det. Folk sælger de her ting verden over.