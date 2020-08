Domstol omstøder dødsdom over bombemand fra Boston Marathon

Dzhokhar Tsarnaev blev i 2015 idømt dødsstraf for sammen med sin bror at udløse to bomber under Boston Marathon. Men nu er dødsdommen omstødt af en føderal domstol, og det blive en lavere domstols opgave at afgøre, hvilken straf han skal have i stedet. (Arkivfoto)

Foto: Handout/Reuters