Domstol lukker efter 24 år og domme til 90 krigsforbrydere

Det sker ved en ceremoni i Haag med deltagelse af blandt andre FN's generalsekretær, António Guterres, og vil markere afslutningen på 24 års undersøgelser og retsforfølgelser.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Krigsforbryderdomstolen blev oprettet i 1993 og har siden dømt blandt andre den tidligere jugoslaviske præsident Slobodan Milosevic, den tidligere leder for de bosniske serbere Radovan Karadzic og den tidligere hærleder for de bosniske serbere Ratko Mladic skyldige i folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Der har dog samtidig været kritik af tribunalet for at bruge årtier på at retsforfølge de skyldige, ligesom at nogle mener, at ICTY repræsenterer den vindende side, eftersom at omkring to tredjedele af de tiltalte gennem tiden har været serbere.

Tilhængere af tribunalet siger modsat, at de værste grusomheder i konflikten blev begået af de serbiske styrker mod bosniske civile.

ICTY's arv har været afgørende, vurderer professor i folkeret ved University College London Philippe Sands, da den baner vejen for bredere international konsensus om retfærdighed for krigsforbrydelser.

Han påpeger samtidig, at erfaringerne med ICTY har været blandede.

- Det har ikke bragt ro og forsoning til regionen, men det har leveret vigtige domme til enkeltpersoner, siger han til The Guardian.

Geoffrey Nice, som arbejdede ved ICTY mellem 1998 og 2006 og ledte retsforfølgelsen af Slobodan Milosevic, anerkender tribunalets succes, men har også sine forbehold.

- Retssager varede alt for længe, hvilket betød, at ofre måtte vente årtier, før de fandt ud af, hvad der var sket, siger Geoffrey Nice til den britiske avis.

- Omvendt - på den positive side - så forventer alle rimeligt uddannede borgere i verden nu, at kriminel adfærd bliver underlagt international juridisk ansvar.

ICTY's sidste dom blev afsagt 29. november i år og var en afvisning af den bosnisk-kroatiske eksgeneral Slobodan Praljaks appel på 20 års fængsel.

Dommen tiltrak sig dog endnu mere opmærksomhed end ventet, da Slobodan Praljak under domsoplæsningen begik selvmord ved at drikke gift af en lille brun flaske.