Domstol i London: Assange kan ikke løslades mod kaution

- Det er min vurdering, at der er gode grunde til at antage, at hvis hr. Assange løslades i dag, så ville han ikke møde op i retten igen ved appelsagerne, lyder afgørelsen fra sagens dommer, Vanessa Baraitser.

I mandags blev det afgjort, at den 49-årige Julian Assange, der er australsk statsborger, ikke skulle udleveres til USA. Der risikerer han en lang fængselsstraf.

Vanessa Baraitser begrundede mandagens beslutning med, at hun ikke kunne give ordre til en udlevering af Assange, da der var en alvorlig risiko for, at han ville begå selvmord.

Processen kan dermed nå Storbritanniens øverste domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den kan i givet fald trække ud i flere år.

Det amerikanske justitsministerium siger, at det vil fortsætte sine bestræbelser på at få udleveret Assange. Ministeriet bekræfter onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa, at det har appelleret den britiske domstols afvisning af at udlevere Assange.

Hans advokater siger, at anklagerne er politisk motiveret med massiv støtte fra præsident Donald Trump. De siger, at en udlevering af Assange ville udgøre en stor trussel mod journalisters arbejdsmuligheder.

Ved mandagens retsmøde afviste dommer Vanessa Baraitser næsten alle argumenter fra Assanges advokater. Men hun sagde, at hun ikke kunne give ordre til en udlevering på grund af frygten for et selvmord.

Retssagen blev indledt i februar sidste år, men blev forsinket af pandemien. Assange har siddet i et topsikret fængsel i London under hele forløbet.

Britisk politi anholdt Julian Assange på Ecuadors ambassade i London i april 2019. Der havde han søgt tilflugt i syv år.

Advokaten Stella Moris, som er Assanges partner og mor til hans to sønner, fremlagde tidligere under retssagen en opfordring til en løsladelse af Assange fra gruppen Journalister Uden Grænser.

I opfordringen hedder det, at en amerikansk domstol kan idømme Assange en straf "på op til 175 års fængsel for anklager, som blandt andet er gået ud på at give oplysninger til pressen til gavn for offentligheden".

Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i 2012 oprindeligt for at slippe for at blive udleveret til Sverige. Der var han beskyldt for at stå bag voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder. De svenske anklager blev droppet i november 2019.