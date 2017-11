Domstol fordobler straf til Pistorius for drab på kæreste

Familien til Reeva Steenkamp hilser skærpelsen af straffen velkommen. Den viser, at retfærdigheden vil sejre til sidst i Sydafrika, siger en talskvinde for familien ifølge Reuters.

- Dette er meget følelsesladet for dem. De føler bare, at den tillid, som de har haft til retssystemet, er blevet bekræftet her til morgen, siger hun.

Pistorius blev fængslet i juli sidste år, efter at han blev fundet skyldig i at have dræbt kæresten med skud i parrets bolig. Forbrydelsen fandt sted på valentinsdag i 2013.

Her skød han fire gange gennem en badeværelsesdør i sit soveværelse. Han hævdede, at han frygtede, at det var et indbrud. Men ved den første retssag afgjorde dommerne, at han i raseri skød for at ramme Reeva Steenkamp.

Den sydafrikanske anklagemyndighed var dog langtfra tilfreds med straffen på seks års fængsel. Anklageren kaldte den "chokerende mild".

Anklagemyndigheden påpegede tidligere på måneden over for domstolen, at Pistorius har undladt at udvise anger for sin forbrydelse.

Den iagttagelse deler landets højeste appeldomstol tilsyneladende, da den altså mere end fordobler straffen til Pistorius.

Den handicappede sydafrikanske atletikløber med tilnavnet Blade Runner var ikke selv til stede, da retten fredag morgen afgjorde hans skæbne.

Pistorius selv har aldrig benægtet, at det var ham, der trykkede på aftrækkeren tilbage i februar 2013.

Han har hele tiden fastholdt, at det var en ulykkelig fejltagelse, han begik, den dag han befandt sig i soveværelse, og kæresten var ude på badeværelset.