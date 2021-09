Domstol fjerner Britney Spears' far som værge efter 13 år

- Den nuværende situation er ikke holdbar. Det afspejler et giftigt miljø, som kræver, at en suspendering af Jamie Spears træder i kraft i dag, siger dommer Brenda Penny under et retsmøde onsdag.

I stedet har domstolen udpeget en midlertidig værge for sangerinden, der skal erstatte Jamie Spears.

Det bliver den autoriserede revisor John Sabel, der overtager de relevante dokumenter om sangerinden, skriver nyhedsbureauet dpa.

Foran retsbygning brød fans af Britney Spears ud i jubelråb, da afgørelsen blev kendt for forsamlingen af mennesker.

Britney Spears har ikke deltaget personligt ved retsmødet, men er blevet repræsenteret af sin advokat, Mathew Rosengart.

I 13 år har Jamie Spears haft den fulde kontrol over sin datters formue på omkring 60 millioner dollar - cirka 377 millioner kroner - som følge af rollen som værge.

Britney Spears har flere gange forsøgt ad rettens vej at slippe fri af sin fars greb.

I løbet af sommeren afgav hun to gange følelsesladede vidnesbyrd ved domstolen i Los Angeles omkring værgemålet, som hun kaldte grusomt.

- Hvis ikke retten ser dette som misbrug, så ved jeg ikke, hvad det er, sagde Britney Spears på et videoopkald i retten i midten af juli.

Tidligere i september bad Jamie Spears så domstolen om at afslutte værgemålet.

Han sagde dengang, at Britney Spears' situation har ændret sig så meget, at der ikke længere er behov for et værgemål.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. Siden har faren kun styret det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.