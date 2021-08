Domstol afviser Navalnyjs appel om ekstremisme-stempel

Han vil have omgjort beslutningen om at stemple hans organisationer som "ekstremistiske".

Det oplyser hans advokater.

En anden domstol besluttede i juni, at Navalnyjs organisationer er "ekstremistiske". Det skete på opfordring fra den russiske statsanklager.

Dermed blev de forbudt med øjeblikkelig virkning.

Med onsdagens afvisning af appellen står den beslutning fast.

- Beslutningen bliver opretholdt uden ændringer, oplyser en af Navalnyjs advokater onsdag.

Både Navalnyjs fond til bekæmpelse af korruption (FBK) samt en borgerretsorganisation og hans kampagnekontorer er ifølge russiske myndigheder "ekstremistiske".

Enhver, der deltager i såkaldte ekstremistiske organisationers arbejde, risikerer op til ti års fængsel.

- En vis vanvittig bedstefar er overbevist om, at eksistensen af vores organisation udgør en fare for hele hans magt, skriver FBK's direktør, Ivan Zjdanov, ifølge nyhedsbureauet dpa på Twitter.

Navalnyj har flere gange fået titusinder af mennesker til at gå på gaden i protest mod præsident Vladimir Putins styre.

Tusinder er blevet anholdt under disse demonstrationer.

Navalnyj er i færd med at afsone to og et halvt års fængsel for anklager, som han selv og uafhængige iagttagere betegner som politisk motiverede. Det samme gælder stemplingen af hans ngo'er som ekstremistiske.

Flere af hans medarbejdere er også enten sigtet for at have deltaget i ulovlige demonstrationer eller idømt straffe for det. Andre er flygtet i sikkerhed i udlandet.

- Vi fortsætter kampen mod Putin. Og vi bliver endnu mere effektive og vrede, skriver FBK-chefen onsdag på Twitter.

Fonden har flere gange afdækket korruption i Ruslands øverste politiske kredse, skriver dpa.