Domstol åbner for internationale straffesager mod Israel

Afgørelsen kan være en åbning for, at Det Palæstinensiske Selvstyre kan få hjælp til at efterforske Israel for påståede krigsforbrydelser. Selvstyret blev medlem af ICC i 2015. Israel er ikke medlem.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) erklærer fredag, at den har mandat til at efterforske mulige krigsforbrydelser i palæstinensiske områder.

Fatou Bensouda, chefanklager ved ICC, sagde i 2019, at der var rimelig grund til at undersøge Israel for krigsforbrydelser i Gazastriben og på Vestbredden. Men hun bad retten om at afgøre, om det var inden for ICC's jurisdiktion.

Retten har så fredag besluttet, at det er tilfældet.

Palæstinensere har bedt retten om at undersøge Israels krig i 2014 og bosættelsespolitik på Vestbredden.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afviste i 2019 anklagerne fra Fatou Bensouda. Fredag kalder han afgørelsen "en mørk dag for sandhed og retfærdighed".

Netanyahu kalder ICC for en politisk domstol og kritiserer beslutningen om, at domstolen har jurisdiktion i de områder, der blev besat af Israel i 1967.

Den palæstinensiske premierminister, Mohammad Shtayyeh, kalder derimod afgørelsen for "en sejr for retfærdigheden".

- Denne afgørelse er en sejr for retfærdigheden og menneskeligheden, for sandhed og frihed og for ofrenes og deres familiers blod, siger Mohammad Shtayyeh i en erklæring.

USA har også reageret på ICC's beslutningen. Stormagten er ikke medlem af domstolen, men ICC-eksperter håber, at domstolens forhold til USA vil blive bedre med Joe Biden som præsident.

Bdens udenrigsministerium kritiserer dog fredagens afgørelse.

- Vi er alvorligt bekymrede for ICC's forsøg på at udøve jurisdiktion over israelsk område.

- Vi har altid troet, at domstolens myndighed kun gælder de lande, der accepterer det, eller hvor FN's Sikkerhedsråd vedtager det, siger talsmand for USA's udenrigsministerium Ned Price.