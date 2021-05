Domstol: Møde om at fjerne palæstinensere er udskudt

Reuters skrev tidligere søndag, at Israels anklagemyndighed havde bedt om at få sagen udsat.

Det er angiveligt sket på foranledning af statsadvokaten Avichai Mandelblit.

Han vil bruge en udsættelse på to uger til at vurdere, om han måske skal gå ind i sagen.

Udsættelsen af mødet kommer, efter at der i flere uger har været palæstinensiske demonstrationer mod israelske bosætteres forsøg på at overtage arabiske hjem i Sheikh Jarrah-kvarteret.

I de seneste dage har der været gadekampe i Jerusalem mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker.

Det er sammenstød, der delvist har afsæt i striden i Sheikh Jarrah.

Så sent som lørdag blev endnu 53 personer meldt såret i nye sammenstød i det østlige Jerusalem.

Det er den del af byen, der overvejende er arabisk.

Tallene kommer fra nødhjælpsorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne.

Fredag blev flere end 200 mennesker såret under sammenstød ved moskéen al-Aqsa.

Det skete under uro i forbindelse med fredagsbønnen.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, forsvarer politiets handlinger.

- Israel handler ansvarligt for at sikre respekt for lov og orden i Jerusalem, samtidig med at frihed til at tilbede bevares, sagde han lørdag.

Urolighederne i Jerusalem regnes for de voldsomste i flere år.

Men byen har igennem mange år været skueplads for uroligheder mellem israelere og palæstinensere.

Begge grupper regner byen for hellig og gør krav på den.

Israel erobrede den østlige del af byen under krigen i 1967 og har annekteret Østjerusalem.

Det er ikke internationalt anerkendt.

Israel regner den samlede by for sin hovedstad.

Under mange års fejlslagne fredsforhandlinger har palæstinenserne forsøgt at få fuld kontrol over Østjerusalem, som de ønsker som hovedstad i en selvstændig palæstinensisk stat.