Se billedserie Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, giver hånd til Neil Donovan på Københavns Rådhus den 25. februar i år. Dermed er han dansk statsborger. I Danmark skal der gives håndtryk, når en udlænding får statsborgerskab. Dog er reglen i øjeblikket suspenderet på grund af covid-19. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Domstol: Giv hånd hvis du vil være tysker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Domstol: Giv hånd hvis du vil være tysker

Tysk domstol afviser, at libanesisk læge kan blive tysker. Han nægtede at give hånd til en kvinde fra kommunen, da han skulle have beviset på statsborgerskab.

Verden - 19. oktober 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det lå ellers lige til højrebenet med det tyske statsborgerskab. Overlæge og stor viden om Tyskland. Men det viser sig, at det ikke kun er i Danmark, at et manglende håndtryk har konsekvenser. En libaneser, der kom til Tyskland i 2002 som 22-årig, har klaret sig godt. Uddannet sig til læge og er nu overlæge i en sundhedsklinik i delstaten Baden-Württemberg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger