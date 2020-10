Dommer tillader at vise våben ved valgsteder i Michigan

En dommer i den amerikanske delstat Michigan har tirsdag givet tilladelse til, at folk må bære og fremvise våben ved valgsteder til præsidentvalget 3. november.

Dommen blokerer for, at myndighederne kan håndhæve en tidligere kendelse fra Michigans udenrigsminister, der forbød folk at fremvise våben for at undgå vælgerintimidering.