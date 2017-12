Dommer kræver Argentinas ekspræsident anholdt for forræderi

Den tidligere præsident er anklaget for at have forsøgt at dække over Irans mulige rolle i et bombeangreb mod et jødisk center i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, i 1994.

85 mennesker blev dræbt og hundredvis af andre såret ved angrebet.

Kirchner selv siger i en udtalelse, at arrestordren mod hende er en overdrivelse, der "krænker retssystemet".

Hun var præsident i Argentina fra 2007 til 2015.

I 2013 indgik hun en aftale med den iranske regering om, at iranske embedsmænd, der var mistænkt i sagen om angrebet mod det jødiske center, kunne retsforfølges i deres hjemland i stedet for i Argentina.

Det betød ifølge hendes kritikere, at de mistænkte iranere i praksis kunne gå fri af anklagerne.

Dommer Claudio Bonadio har også beordret flere af Kirchners nære medarbejdere og politiske allierede anholdt i sagen.

Tidligere udenrigsminister Hector Timerman er på grund af helbredsproblemer beordret i husarrest.

Kirchner har gennem længere tid fastholdt, at anklagerne mod hende er politisk motiveret.

Hun beskylder landets konservative præsident, Mauricio Macri, for at "manipulere" med retssystemet og vende det mod hende.

Kirchner blev i oktober valgt ind i Argentinas senat og er dermed beskyttet af parlamentarisk immunitet.

Det kræver to tredjedeles flertal at ophæve en senators immunitet.

Anklagerne mod Kirchner og flere personer i hendes inderkreds blev oprindeligt rejst af anklager Alberto Nisman i januar 2015.

Sagen tog en grum drejning, da Nisman blev fundet død med flere skudsår i hovedet, fire dage efter at han havde rejst anklagen mod den tidligere præsident. Politiet konkluderede siden, at han havde skudt sig selv.