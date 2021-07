Dommer kender omstridt amerikansk migrantordning ulovlig

Dommeren anser således ordningen for at være i strid med loven, fremgår det af en afgørelse.

Den beskytter tusindvis af indvandrere, der bor i USA efter at være ankommet illegalt som børn, mod udvisning.

Men med fredagens afgørelse bliver der endnu engang stillet spørgsmålstegn ved deres fremtid i USA.

Bag afgørelsen står distriktsdommer Andrew Hanen, som har taget stilling til et søgsmål fra en gruppe af amerikanske delstater.

Staterne mener, at Obama overskred sine beføjelser, da han oprettede Daca-ordningen. Det mener dommer Andrew Hanen også.

I afgørelsen skriver Hanen dog, at de cirka 650.000 mennesker, som lige nu opholder sig i USA på ordningen, ikke umiddelbart vil blive påvirket af kendelsen.

Det kræves således ikke af regeringen, at den "skrider til handling over for Daca-modtagere i forhold til immigration og deporteringer", fremgår det af dommen.

Hanen udtaler, at amerikanske myndigheder fortsat kan modtage nye ansøgninger. De kan bare ikke godkende dem.

Biden-administrationen ventes ifølge New York Times at appellere kendelsen. Hvis ikke Kongressen forsøger at gribe ind, ventes spørgsmålet om Daca-ordningens lovmæssighed i sidste ende at skulle for USA's Højesteret.

Daca står for "Deferred Action for Childhood Arrivals". Personer på ordningen omtales af flere som "Dreamers".

Ordningen har levet en omtumlet tilværelse under forskellige præsidenter.

Den nuværende præsident, Joe Biden, har sagt, at han ønsker at skabe en vej til permanent statsborgerskab for de mange "Dreamers".

Præsident Donald Trump var til gengæld modstander af ordningen og forsøgte helt at få den fjernet, hvilket højesteretten dog afviste.

Alligevel opretholdt Trump-administrationen en linje, hvor nye ansøgninger om at blive omfattet af Daca blev afvist.