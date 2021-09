Dommer godkender opløsning af selskab bag opioidkrise i USA

Et af punkterne i planen handler om, at Purdue Pharma skal opløses.

En føderal dommer i USA har onsdag godkendt en konkursplan, som det amerikanske medicinalselskab Purdue Pharma har foreslået for at afslutte tusindvis af søgsmål som følge af opioidkrisen i landet.

- Purdue vil ophøre med at eksistere, og som følge heraf vil alle selskabets driftsaktiver blive overført til et nyligt oprettet selskab, hvis mission er at tage hånd om opioidkrisen, oplyser Purdue Pharma i en erklæring.

Purdue Pharma sælger det smertestillende middel Oxycontin, der anses for at være en af de helt store syndere i opioidkrisen i USA. Midlet er et opioid, der er en gruppe af stærkt vanedannende stoffer.

Allerede i oktober sidste år erklærede Purdue Pharma sig skyldig i tre anklager i sagen.

Selskabet accepterede således at betale 8,3 milliarder dollar i blandt andet bøder for at lukke sagen. Det svarer til 52,2 milliarder kroner.

Et af forholdene, som Purdue har erklæret sig skyldig i, handler om svindel.

De to andre forhold handler om brud på lovgivningen inden for bestikkelse i markedsføringen og salget af Oxycontin.

Blandt andet er distributører og læger blev opfordret til aggressivt at prakke det stærkt vanedannende middel på forbrugerne.

Derudover har Sackler-familien, der står bag selskabet, indvilget i at betale 225 millioner dollar - eller 1,4 milliarder kroner - for at afslutte et civilt søgsmål fra det amerikanske justitsministerium.

Allerede i september 2019 indgav Purdue Pharma en konkursbegæring for at afværge flere juridiske krav.

Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse er flere end 500.000 amerikanere døde af en overdosis af opioider siden 1999.