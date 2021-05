Dommer fængsler ingeniør efter italiensk svævebaneulykke

Det oplyser retskilder til det italienske nyhedsbureau Ansa.

Ulykken skete i den norditalienske region Piemonte vest for Maggiore-søen søndag 23. maj.

Svævebanen går fra feriebyen Stresa til toppen af det 1500 meter høje bjerg Mottarone.

Optagelser viser, at et kabel knækker, da kabineliften nærmer sig bjergstationen. Det får liften til at falde tilbage mod dalen. Adskillige af de i alt 15 personer om bord falder ud af liften.

14 mennesker bliver dræbt. Den eneste overlevende er en femårig dreng, som mister begge forældre og en yngre søskende i ulykken.

De tre personer, som blev tilbageholdt umiddelbart efter ulykken, er svævebanens ingeniør, direktør og operative chef.

En dommer i provinsen Verbania har dog valgt at løslade direktøren og den operative chef igen, da der ikke er nok beviser mod dem.

Derimod forbliver svævebanens ingeniør i husarrest, da dommeren tvivlede på nogle af hans udsagn.

Det fortæller den offentlige anklager i provinsen Verbania, Olimpia Bossi, til Ansa.

Det er fortsat uvist, hvad der fik kablet på svævebanen til at knække. En nødbremse skulle have været aktiveret, men det skete ikke.

Olimpia Bossi har tidligere fortalt, at der ifølge efterforskerne var blevet "pillet ved" nødbremsesystemet for at undgå forsinkelser på svævebanen.

For at undgå en afbrydelse i tjenesten var der angiveligt blevet installeret en enhed, som deaktiverer nødbremsen. Det betyder, at når et kabel knækker, kan nødbremsen ikke aktiveres

Transportminister Enrico Giovannini har bedt om en grundig undersøgelse af ulykken.

Svævebanen gennemgik senest en renovering i 2016.

Liften når på sit højeste punkt en højde på 1491 meter.

Søndag blev der holdt et minuts stilhed i Piemonte-regionen til minde for ofrene.

Regionens præsident, Alberto Cirio, siger, at det er en dag til ære for alle de familier, som er blevet ødelagt af dette "vanvid".