Dommer afviser udgangsforbud i coronaramte byer i Catalonien

Cataloniens regionale regering besluttede søndag, at omkring 160.000 indbyggere i Lérida og syv andre byer ikke må forlade deres hjem. Beslutningen blev truffet efter et stigende antal smittede i området.

Men med den beslutning har den regionale regering overskredet sine magtbeføjelser. Det siger dommer Elena Garcia-Munoz Alarco i sin afgørelse.

- Det, der er blevet foreslået, overskrider en begrænsning af bevægelsesfriheden og er et alvorligt angreb på rettigheder sikret af forfatningen, siger hun.

Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, siger på et pressemøde, at han nægter at acceptere dommerens afgørelse.

- Vi kan ikke forstå, at der er bureaukratiske forhindringer i forhold til en beslutning, der er truffet for at sikre borgernes liv og helbred, siger Torra.

Han opfordrer borgere i Lérida og omegn til alligevel at følge den regionale regerings anbefaling om at blive i eget hjem.

Samtidig siger han, at han vil underskrive et dekret, der kan gøre udgangsforbuddet muligt.

Spanien er et af de lande i Europa, der har været hårdest ramt af coronavirus.

De nationale restriktioner, der skulle begrænse smitten i landet, blev hævet i juni, da virusudbruddet så ud til at være under kontrol.

Siden har der været talrige nye smitteudbrud - især i den nordøstlige del af Catalonien.

I Lérida og omegn har befolkningen været underlagt et forbud mod at forlade området siden 4. juli.

Det gælder stadig, selv om den spanske dommer har afgjort, at der ikke kan indføres udgangsforbud i området. Dermed kan borgere fortsat bevæge sig frit inden for områdets grænser.