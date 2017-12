Dommer afviser Trump og åbner militæret for transkønnede

Meldingen kommer, efter at et lovforslag fremsat af præsident Donald Trump er kommet i modvind.

Præsidenten krævede tidligere på året, at transkønnede fremover ikke skulle kunne lade sig indskrive i det amerikanske militær.

To føderale domstole har dog allerede underkendt forbuddet, og mandag afviste endnu en dommer regeringens anmodning om at bevare forbuddet mod indskrivningen af transkønnede rekrutter.

I oktober afviste en føderal dommer Trump-administrationens forbud mod transkønnede i militæret.

Beslutningen indebar, at militæret fra 1. januar igen skulle åbne for rekrutteringen.

Regeringen har siden bedt dommeren om at bevare forbuddet for at give Trump-administrationen tid til at appellere hendes afgørelse.

Den anmodning blev afvist mandag.

En talsmand for det amerikanske justitsministerium sagde mandag, at man vil bede en anden appeldomstol om at bevare forbuddet mod rekrutteringen af transkønnede, "mens vi vurderer næste skridt".

Pentagon sagde mandag, at transkønnede ansøgere skal leve op til en række krav for at blive optaget i militæret, skriver Reuters.

Ifølge ministeriet vil man ikke godkende ansøgere, der har gennemgået kønsskifteoperation eller genital rekonstruktion inden for de seneste 18 måneder.

Det vil i øvrigt blive krævet, at ansøgeren ikke har brug for flere operationer i den forbindelse.

Adskillige transkønnede militærfolk sagsøgte Donald Trump, da han i juli præsenterede sit stop for rekrutteringen.

Mange af dem havde forinden gjort tjeneste som åbent transkønnede medlemmer af militæret, det amerikanske luftvåben og den amerikanske kystvagt.