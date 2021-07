Dommer afviser Britney Spears' krav om at fjerne far som værge

Dommer Brenda Penny har afvist en anmodning fra Britney Spears om at fjerne hendes far som værge for popstjernen.

- Den umyndiges forespørgsel om at fjerne James P. Spears efter udnævnelsen af Bessemer Trust Company i Californien som eneste værge for ejendom nægtes, står der i dokumenterne.

Afgørelsen fra Brenda Penny står dog ikke umiddelbart i vejen for, at Britney Spears kan gøre et nyt forsøg på at få sin far fjernet som værge.

Ifølge magasinet Variety handlede onsdagens afgørelse om, at dommeren skulle godkende selskabet Bessemer Trust Company som ny værge for Spears.

Britney Spears bad i slutningen af juni en dommer i Los Angeles om at gøre en ende på det værgemål, som har betydet, at store dele af Spears' liv og økonomi er uden for hendes kontrol.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gjort gavn, sagde Spears ifølge nyhedsbureauet AP på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv.

I 2008 blev sangerens far, Jamie Spears, udpeget som hendes værge, efter at Britney Spears var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud, der blev beskrevet i flere medier.

Dokumenter fra retssagen viser, at værgen blandt andet regulerer, hvornår Britney Spears må se sine sønner, der er 14 og 15 år gamle.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. I dag styrer faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

Under retsmødet i slutningen af juni fortalte Britney Spears, at værgemålet har gjort hende både "traumatiseret" og "deprimeret".

Samtidig kom hun med en række beskyldninger mod hendes familie og personer omkring hende.

Spears fortalte blandt andet, at hun ikke har indvilget i at tage medicin, og at hun er blevet forhindret i at tage ferie fra sit arbejde samt gifte sig igen og få flere børn.