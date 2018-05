Dom: Trump må ikke blokere kritikere på Twitter

Den føderale dommer Naomi Reice Buchwald i New York siger ikke direkte, at Trump ikke må blokere kritikere. Hun nøjes med at konstatere, at det er i strid med forfatningens første tillæg.

- En forklarende dom bør være tilstrækkelig, da ingen i regeringen - herunder præsidenten - står over loven. Alle regeringspersoner forventes at følge loven, skriver Buchwald i dommen.

Der blev ikke udstedt en kendelse mod Trump, og det havde sagsøgeren heller ikke krævet.

Det er dog muligt, at sagsøgeren kan vende tilbage til retten og bede om en sådan. Skulle Trump - efter dette - igen vælge at blokere brugere, så kan han få problemer.

Det er Knight First Amendment Institute på Columbia University og syv enkeltindivider, der har klaget over Trump. Knight First Amendment Institute har som mål at forsvare ytrings- og pressefriheden.

Justitsministeriet er ikke enig i dommen.

- Vi er - med respekt - uenige i rettens afgørelse, og vi overvejer vores næste skridt, siger talskvinde Kerri Kupec i ministeriet.

Hos Knight First Amendment Institute er man tilfreds med Naomi Reice Buchwalds dom.

- Præsidentens praksis med at blokere kritikere på Twitter er skadelig og forfatningsstridig, siger Jameel Jaffer, som er leder af organisationen.

Sagen blev bragt op, da præsidenten blokerede individer fra sin Twitter-konto, der har over 50 millioner følgere.

I justitsministeriet har man forsvaret præsidentens praksis med, at det svarer til, at han står i et rum med mange mennesker, og at han beslutter ikke at lytte til nogle af dem.