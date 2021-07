Anthony Bourdain blev udlært som kok i 1978 og arbejdede på forskellige restauranter, inden han for alvor blev verdenskendt i 2000, da han udgav bogen "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". (Arkivfoto.)

Dokumentar genskaber afdød koks stemme med kunstig intelligens

Instruktør kalder kunstig fremstilling af tv-koks stemme for en "moderne teknik til at fortælle en historie".

En ny dokumentarfilm om den kendte, afdøde tv-kok Anthony Bourdain skaber kontroverser.

I en lille del af filmen er Bourdains stemme blevet genskabt med kunstig intelligens, og det har ført til kritik fra flere film- og branchefolk, der anser grebet for at være uetisk.

- Uautoriseret kloning af stemmer er en glidebane, lyder det ifølge mediet ABC i et blogopslag fra Andrew Mason, som er direktør for stemmeprogrammet Descript.

Amerikanske Bourdain rejste som kok og forfatter verden rundt og lavede flere populære rejseprogrammer.

Han begik i 2018 selvmord, hvilket blev beskrevet i medier verden over.

I filmen "Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain" forsøger instruktør Morgan Neville at tegne et portræt af den populære skikkelse.

Her har filmskaberen valgt at få tre citater til at lyde som om, at de er læst op af Anthony Bourdain, selv om Bourdain aldrig selv har udtalt dem.

Det lykkedes ved at få et program til at analysere ti timers optagelser af Bourdains stemme og dermed genskabe den.

I et svar på kritikken til underholdningsmediet Variety skriver Neville:

- Der var et par sætninger, som Tony (Bourdain, red.) skrev, men aldrig selv sagde højt. Med godkendelse fra boet efter ham og hans agent brugte vi kunstig intelligens.

- Det var en moderne teknik til at fortælle en historie, som jeg brugte et par steder til at få Tonys ord til at komme til live.

Ifølge britiske The Guardian bruges teknikken ved oplæsningen af en mail, som Bourdain sendte til en ven.

Dokumentaren blev første gang vist 11. juni på Tribeca Film Festival.

Til magasinet The New Yorker har Morgan Neville tidligere udtalt, at han ikke mener, at man bemærker brugen af kunstig intelligens i filmen, og at han i øvrigt ikke ser de store problemer i teknikken.

- Vi kan have en dokumentar-etisk paneldebat om det senere, sagde han.