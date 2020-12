Dokument: EU betaler 115 kroner per vaccinedosis fra Pfizer

EU har aftalt at betale 15,5 euro - svarende til cirka 115 kroner - per dosis af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det viser et internt dokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Prisen, som er fortrolig og gælder for i alt 300 millioner doser, er lidt lavere, end hvad USA har betalt.