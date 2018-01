Dømt russisk seriemorder tilstår yderligere 59 drab

Retssagen mod den 53-årige Mikhail Popkov finder sted i den sibiriske by Irkutsk. Den tiltalte har tilstået yderligere 59 drab og et drabsforsøg mellem årene 1992 og 2010.

En tidligere russiske politimand, der er blevet dømt for drab på 22 kvinder, blev onsdag stillet for retten igen. Her var han anklaget for yderligere 59 drab.

Det skriver nyhedsbureauet Interfax.

Den tidligere politimand er allerede idømt livsvarigt fængsel, efter at han i 2015 blev dømt for voldtægter og drab på 22 kvinder og to drabsforsøg.

Popkov dræbte sine ofre, efter at have tilbudt at køre dem sent på aftenen eller ud på natten. Sommetider i en politibil. Det skete, når han havde fri for tjeneste i sin hjemby Angarsk nær Irkutsk.

Seriemorderen har fået flere tilnavne - blandt andet "varulven" - i russiske medier.

Hvis han dømmes for 81 drab vil han overgå berygtede seriemordere som "skakbrætsmorderen" Alexander Pitjusjkin, som dræbte 48, og Andrej Tjikatilo, som blev dømt for 52 drab i sovjetæraen.

Alexander Pitjusjkin, der i 2007 fik fængsel på livstid for 48 drab og tre drabsforsøg i Moskvas sydlige Bitsevskij Park, sagde, at han havde villet dræbe en person for hvert felt på et skakbræt - altså 64.

Popkov har angiveligt omtalt sig selv som en "udrenser", der fjernede byens prostituerede.

Ofrene var alle kvinder mellem 16 og 40 år - undtagen i et tilfælde, hvor Popkov dræbte en mandlig kollega.

Popkov har sagt til nyhedsbureauet Medusa, at han dræbte sine ofre med en hammer eller en økse.

Han blev pågrebet i 2012, efter at politiets efterforskere havde gennemgået drabssagerne igen og sammenholdt dna-prøver og eftersøgte biler ud fra dækspor på gerningsstederne.

Popkov har senere vist politiet, hvor han begravede sine ofre.