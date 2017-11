Dødsulykke udløser alkoholforbud for USA's soldater i Japan

Amerikansk militærpersonale i Japan har fået forbud mod at købe og drikke alkohol både på og uden for baserne.

Det oplyser de amerikanske styrker i Japan ifølge nyhedsbureauet AP.

Japansk politi efterforsker ulykken, der fandt sted søndag klokken 05.30 i byen Naha, der er hovedbyen på Okinawa. Her kolliderede en lastbil med den amerikanske marinesoldat bag rattet med en ladvogn i et kryds og dræbte den japanske fører af det andet køretøj.

Marinesoldaten slap fra ulykken med mindre skader, oplyser Kazuhiko Miyagi fra politiet i Okinawa ifølge AP.

Han bekræfter samtidig rapporter fra japanske medier, om at en alkoholtest viste, at amerikaneren havde en promille på tre gange over den tilladte grænse, da ulykken skete.

Den unge soldat er ifølge politiet sigtet for uagtsom kørsel med døden til følge, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Når vores soldater ikke lever op til de høje standarder, vi sætter for dem, så skader det båndene mellem baser og lokalsamfund og gør det sværere for os at udføre vores mission, oplyser de amerikanske styrker i Japan.

Det tilføjes, at øverstbefalende over hele Japan straks vil indlede obligatorisk træning for at sikre en ansvarlig alkoholkultur og acceptabel adfærd.

Offeret for ulykken var en 61-årig japansk mand. Han var angiveligt ved at foretage et sving, da hans køretøj blev ramt af soldatens lastbil, der kom fra den modsatte retning.

Japanske medier rapporterer, at øjenvidneberetninger indikerer, at japaneren var i sin gode ret til at foretage svinget, og at den amerikanske soldat muligvis kørte over for rødt lys.

Mens samtlige 47.000 amerikanske soldater i Japan har fået alkoholforbud, er de 25.000 soldater, der er udstationeret på Okinawa, yderligere blevet beordret til at blive på deres baser eller i deres boliger.

USA har flere militærbaser i Japan som en del af en fælles sikkerhedsaftale. Dog har forbrydelser begået af amerikanske soldater i landet skabt spændinger mellem de amerikanske styrker og lokalbefolkningen.

Senest blev en tidligere amerikansk marinesoldat, der var ansat på Kadena Air Base på Okinawa, sigtet for drabet på en 20-årig kvinde sidste år.