Dødstallet stiger til mindst 63 efter orkanen Ida

I delstaten Lousiana er mindst 13 døde, og nordpå langs den amerikanske østkyst i blandt andet New York og New Jersey er mindst 50 yderligere døde.

Orkanen Ida ramte med stor kraft USA for omkring en uge siden, og søndag stiger dødstallet fortsat.

I New York Citys Central Park faldt der regn i rekordstore mængder - mere præcist 7,8 centimeter regn på en time onsdag.

Vandet flød gennem butikker, offentlig transport og mere end 1200 hjem.

I alt er der skader for over 50 millioner dollar (313 millioner danske kroner), oplyser guvernør i New York Kathy Hochul.

- De menneskelige omkostninger var forfærdelige, siger Hochul og henviser til en tur til East Elmhurst i området Queens, hvor hun besigtigede skaderne.

- En kvinde græd i mine arme. En 89-årig kvinde. Hun havde intet tilbage efter at have boet i sit hjem i over 40 år.

Ida ramte først delstaterne Alabama, Louisiana og Mississippi, inden orkanen fortsatte nordpå mod New York, New Jersey, Pennsylvania og Connecticut.

I de nordlige delstater var den blevet svækket, men den bragte stadig ødelæggende mængder regn.

I Louisiana kæmper man fortsat med følgerne af Ida. Her er over 591.000 hjem og butikker uden strøm søndag ifølge overblikssiden PowerOutage.com.

Omkring 1,2 millioner mistede strøm, da det stod værst til efter orkanens hærgen.

Amerikansk olieproduktion i Den Mexicanske Golf er også hårdt ramt. Store dele af både olie- og naturgasproduktion er søndag suspenderet.

Ida er nummer fem på listen over de kraftigste orkaner, der nogensinde har ramt USA.

Den var en såkaldt kategori 4-orkan - det næsthøjeste trin på skalaen.