Dødstallet stiger til 80 personer i det virusplagede Kina

Samtidig er der konstateret 769 nye tilfælde af smittede i Kina, hvilket får det globale antal af smittede til at stige til over 2744 tilfælde.

Udbruddet menes at stamme fra et Wuhan-dyremarked, hvor der angiveligt sælges både rotter, slanger og pindsvin.

Kina meddelte søndag, at det nu er totalt forbudt at handle med vilde dyr på grund af coronavirusset.

De kinesiske myndigheder udvidede søndag drastiske restriktioner på rejser i landet som led i bestræbelserne på at forhindre yderligere udbredelse af virusset.

Virussets evne til at sprede sig synes at være blevet stærkere, selv om det ikke er lige så stærkt som sars var, siger ledende repræsentanter for Kinas sundhedssektor.

Flere andre lande har meldt om tilfælde af coronavirus. I Thailand er otte mennesker smittet, mens USA søndag aften dansk tid har meldt om fem smittede.

Taiwan, Australien, Singapore, Malaysia, Frankrig og Japan er nogle af de lande, der har meldt om færre smittede. I de fleste tilfælde er det mennesker, der er kommet fra Kina.

Der er dog ikke meldt om dødsofre uden for Kina.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's øverste chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oplyste søndag aften på Twitter, at han er på vej til Kina for at drøfte indsatsen med kinesiske myndigheder og sundhedseksperter.

- Mine WHO-kolleger og jeg vil gerne forstå den seneste udvikling og styrke vores samarbejde med Kina om at begrænse virusudbruddet, skrev han.

WHO har tidligere erklæret, at det er for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.