Dødstal stiger igen i Frankrig - men tal kan være forkert

Præsident Emmanuel Macron lover onsdag, at hans regering er klar til store investeringer i Frankrigs offentlige sundhedsvæsen.

- Når denne krise engang er ovre, så vil en massiv investeringsplan og opgradering af karrieremuligheder blive sat i værk for vores hospitalssystem, siger han på et pressemøde i det østlige Frankrig.

Han fortæller samtidig, at han har beordret hæren til at bistå med logistik og bistand til sundhedssektoren i den aktuelle krise.

To krigsskibe vil blive sendt til oversøiske franske områder, siger han.

Et hangarskib til helikoptere sendes til Det Indiske Ocean for at beskytte den lokale befolkning mod coronavirus på øen Mayotte. Et lignende skib sendes afsted til Caribien i starten af april.

Som i Italien, Spanien og andre steder i Europa er borgerne i Frankrig blevet beordret til at holde sig inden døre i eget hjem. De må kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Dødstallene, som regeringen er kommet med, handler kun om de, der er døde på hospitalerne.

Men myndighederne fortæller onsdag, at de snart vil være i stand til at indsamle og sammenligne oplysninger om dødstilfælde på plejehjem.

Det ventes at føre til et stort spring i den officielle opgørelse over døde som følge af coronavirus.

Antallet af smittede har onsdag nået 25.233. Det er en 13 procent stigning i forhold til tirsdag.