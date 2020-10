Dødstal på 10.000 i Tyskland udløser krav om ny coronakurs

De tyske sundhedsmyndigheder advarer igen mod tiltagende krise, efter at der nu er registreret over 10.000 coronarelaterede dødsfald i forbundsrepublikken.

I de seneste syv dage har Tyskland registreret over 50 virustilfælde per 100.000 indbyggere, fastslår RKI.

Til sammenligning er tallet i Danmark cirka 64.

Institutet bekræfter, at der lørdag er registeret 14.714 nye smittetilfælde i Tyskland, hvilket er en ny døgnrekord. Tallet menes dog at være blevet så højt, fordi tallene tidligere på ugen var for lave på grund af tekniske problemer.

Men antallet af registrerede dødsfald nåede lørdag op på over 10.000.

Der er blevet indført nye restriktioner på lokalt niveau de steder, hvor tærsklen på 50 døde per 100.000 indbyggere er blevet overskredet. Restriktionerne er blandt andet skærpelser af forsamlingsforbud.

For øjeblikket har Tysklands 16 delstater frie hænder til selv at indføre nye forholdsregler og restriktioner, hvilket betyder, at der er meget uensartede regler forskellige dele af landet.

Kritikere kalder denne udvikling forvirrende, og mange mener, at gør smittebekæmpelsen mindre effektiv.

Den tyske forbundsregering advarede tidligere på ugen om, at landet kan komme til at miste kontrollen over smittesporingen. Der er særlig bekymring over situationen i Berlin.

- Vi ser en stærk forøgelse i antallet af smittede - specielt i flere store tyske byer, deriblandt i hovedstaden, siger regeringens talsmand, Steffen Seibert.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, sagde fredag til nyhedsmagasinet Der Spiegel, at han venter en covid-19 vaccine tidligt næste år.