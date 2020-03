Dødstal overstiger 3000 i epicenteret for coronavirus

Mere end 3000 personer har nu mistet livet som følge af coronavirus i det globale epicenter for virusudbruddet.

I hele Kina har i alt 3119 personer mistet livet, mens mere end 80.000 smittetilfælde af coronavirus er bekræftet.

Antallet af dødsfald har den seneste tid været aftagende. Det seneste døgn blev 40 dødsfald registreret i Kina. Sammenlignet med det foregående døgn er det fire dødsfald færre.

21 af dødsfaldene det seneste døgn skete i den centrale del af Hubei-provinsen.

På globalt plan har virusset kostet 3803 liv, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore, USA. De hårdest ramte lande uden for Kina tæller Italien, Iran og Sydkorea.

Samlet er der registreret knap 110.000 smittetilfælde på verdensplan. Heraf er 61.000 erklæret raske.

Indtil videre har der været smittetilfælde med coronavirus i 95 lande i verden, siden virusset brød ud i slutningen af sidste år.

Senest er der for første gang registreret smittetilfælde i Albanien. Her er en far og hans søn smittet med coronavirus efter en rejse i Norditalien.

I Danmark er samlet set 35 personer konstateret smittet med coronavirus. I weekenden har der været registreret 14 nye tilfælde.

Den danske regering har opfordret til, at alle arrangementer i landet med over 1000 deltagere aflyses. Men der er ikke indført et forbud.

Det har betydet, at flere arrangementer er blevet aflyst eller udført uden publikum.

Søndag gjorde den tyske og franske regering det samme. I Tyskland kan den nationale regering ikke aflyse arrangementer. Den beslutning ligger hos de enkelte delstater.