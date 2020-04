Dødstal i Spanien under coronakrise overstiger 9000

864 personer er i det forløbne døgn døde i Spanien som følge af coronavirus, oplyser regeringen onsdag. Det bringer det samlede dødstal over 9000.

Samtidig er der nu registreret over 100.000 smittede med coronavirus i Spanien.

Tallet er steget fra 94.417 tirsdag til 102.136 onsdag.

Spanien og Italien er lige nu de to hårdest ramte lande i verden af sygdommen Covid-19, som coronavirus er skyld i.

Nyhedsbureauet AFP's opgørelse over døde af Covid-19 verden over blev tidligere på dagen opgjort til over 30.000.

Alene Spanien og Italien står for to tredjedele af dødsfaldene verden over.

De to lande ventes inden kort tid at blive overhalet af USA, som senest har opgjort coronadødstallet til over 4000.

Det forventes, at dødstallet i USA vil stige til 100.000, måske 200.000 eller i værste fald endnu flere.