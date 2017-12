Dødstal fra orkan i Puerto Rico er måske alt for lavt

New York Times skriver, at over 1000 kan have mistet livet, efter at orkanen Maria ramte den amerikanske ø 20. september.

Avisen har gennemgået statistikken for antallet af døde i de 42 dage, efter at Maria gik i land som en kategori 4-orkan. Det er det næsthøjeste trin på skalaen for orkanstyrke.

Analysen viser, at 1052 flere personer døde i perioden sammenlignet med samme tidsrum de to foregående år.

Orkanen hærgede med vindstød på over 200 kilometer i timen og ødelagde på et tidspunkt fuldstændig strømforsyningen, så samtlige 3,4 millioner indbyggere manglede elektricitet.

Flere steder på øen er elforsyningen fortsat ude af drift.

- Før orkanen havde jeg i snit 82 dødsfald om dagen. Det ændrer sig fra 20. til 30. september. Nu har jeg i snit 118 dødsfald om dagen, sagde Wanda Llovet, direktør for folkeregistret på Puerto Rico, i november.

Data for antallet af døde i oktober er endnu ikke færdiggjort, men det ventes at stige, skriver New York Times.

Den dødeligste dag under orkanen var 25. september, da guvernøren for Puerto Rico, Ricardo A. Rosselló, advarede om en truende humanitær krise, der kunne udløse masseflugt fra øen.

Den dag døde 135 mennesker på Puerto Rico. Til sammenligning døde 75 på samme dato i 2016 og 60 i 2015.