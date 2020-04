Dødstal for coronasmittede stiger igen i Spanien

Dødstallet mandag blev opgjort til 637.

Antallet af registrerede smittede med coronavirus i Spanien er 140.510. Mandag var tallet 135.032.

Stigningen i dødstallet kommer, netop som regeringen i Madrid overvejer at løsne nogle af de hårde restriktioner, som befolkningen er underlagt for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

Spanien er sammen med Italien blandt de lande, der har været hårdest ramt af coronakrisen. Kun overgået af USA.

I begge lande har man dog set lysere på situationen i takt med faldende daglige dødstal.

At tallet stiger tirsdag i Spanien behøver ikke at betyde, at tendensen er brudt.

Den spanske regering oplyste mandag, at den vil begynde at teste langt flere spaniere for virusset. Testene skal også omfatte personer, der ikke viser symptomer på smitte.

Det er første skridt på vejen mod en gradvis lempelse af de strenge restriktioner, der er indført for at bremse smittespredningen. Herunder at folk skal holde sig inden døre i deres hjem og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

- Vi forbereder os på en deeskalering, hvor det er vigtigt at vide, hvor mange der er smittet, før vi gradvist kan begynde at ophæve nedlukningen for de spanske borgere, sagde den spanske udenrigsminister, Arancha Gonzalez, mandag.

En opgørelse tirsdag fra nyhedsbureauet AFP viser, at pandemien nu har kostet 75.538 mennesker livet verden over.

Alene i Europa er 53.928 døde med coronavirus.