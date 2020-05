Dødstal falder i Frankrig før planlagt genåbning

I Frankrig er det værste tilsyneladende overstået under coronaepidemien. I hvert fald har landet den seneste tid registreret et fald i de daglige dødstal.

Dermed er i alt 25.809 personer døde med coronavirus i Frankrig. Det svarer til 39,5 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Frankrig er kun overgået af USA, Storbritannien, Italien og Spanien på listen over lande med flest coronadødsfald.

Den franske regering er dog begyndt at forberede sig på en gradvis genåbning af samfundet, der vil blive indledt 11. maj.

Premierminister Édouard Philippe ventes torsdag at præsentere en detaljeret plan for genåbningen.

Det står dog ifølge det franske nyhedsbureau AFP allerede klart, at genåbningen kommer til at gælde for visse butikker.

Også visse klassetrin på udvalgte skoler får lov at genåbne.

Til gengæld skal caféer, restauranter og barer forblive lukkede.

Det er ikke kun i statistikkerne for dødsfald, at franskmændene kan glæde sig over, at pilen peger den rigtige vej.

Også i antallet af indlagte coronapatienter på landets hospitaler er der gode nyheder at hente.

Onsdag er der i alt indlagt 23.983 patienter, hvilket er 792 færre end tirsdag.

3147 patienter er indlagt på en intensiv afdeling - 283 færre end tirsdag.