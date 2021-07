Dødstal efter oversvømmelser stiger

Tyskland oplever en af de værste vejrkatastrofer siden Anden Verdenskrig, hvor desperate borgere søger tilflugt fra vandmængderne på taget af deres hjem.

Den usædvanlige kraftige regn de seneste dage har også forårsaget oversvømmelser i nabolandene Luxembourg, Holland og Belgien.

Under et besøg i Det Hvide Hus torsdag sagde den tyske forbundskansler, Angela Merkel, at hendes hjerte er med ofrene for oversvømmelserne.

- Jeg frygter, at vi vil se katastrofens fulde omfang i de kommende dage, sagde Merkel og tilføjede, at regeringen gør "sit yderste" for at hjælpe folk i nød.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, sagde på et fælles pressemøde med Merkel i Washington D.C., at han var oprigtigt ked af tabet af liv og ødelæggelser, som oversvømmelserne har medført.

Omkring 15.000 ansatte ved det tyske beredskab, politi og militær er blevet sendt til de hårdest ramte områder, og en sværm af helikoptere cirkulerer i områderne for at redde borgere.

De tyske myndigheder meldte tidligere ud, at der kunne findes flere ofre i blandt andet kældre eller andre steder, der er svære at undersøge.

Den 65-årige borger Annemarie Müller sagde, at hendes by, Mayen, havde været helt uforberedt på omfanget af ødelæggelserne.

- Hvor kom al den regn fra? Det er vanvittig, sagde hun med et blik over sin oversvømmede have og garage fra sin altan.

Hun fortalte videre, at vandmasserne styrtede gennem hendes gade midt om natten.

- Det lavede sådan en høj lyd og taget i betragtning af, hvor hurtigt det løb, troede vi, at det ville bryde igennem vores dør, sagde hun.

Leder i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der stiller op til valget i september, hvor Merkels afløser skal findes, aflyste torsdag et vælgermøde i Bayern. I stedet tog han til sin delstat, der er Tysklands mest folkerige, for at besigtige omfanget af ødelæggelserne.

- Vi skal stå sammen med de byer og mennesker, der er blevet ramt, sagde han og understregede forbindelsen mellem global opvarmning og ekstremt vejr.

- Vi vil blive konfronteret med sådanne begivenheder igen og igen, og det betyder, at vi er nødt til at fremskynde globale tiltag, der beskytter vores klima. Klimaforandringer begrænser sig ikke kun til én stat, sagde han.

Eksperter siger, at klimaforandringerne forventes at øge hyppigheden af ekstreme vejrhændelser, men det er kompliceret at forbinde enkeltstående tilfælde med den globale opvarmning.

I Nordrhein-Westfalen er mindst 31 personer døde, mens der i nabostaten Rheinland-Pfalz er blevet fundet mindst 50 døde. Her manglede myndighederne at høre fra 1300 mennesker torsdag. Det kan formentlig skyldes, at der var problemer med telefonnettet.

I Holland og Belgien blev beboere nær floden Maas torsdag opfordret til at evakuere deres hjem, fordi oversvømmelserne forventedes at blive endnu værre natten til fredag.