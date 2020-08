Dødstal efter eksplosion i Beirut stiger til 154

Hasan siger, at hver femte af de godt 5000 kvæstede har måttet behandles på hospitaler.

For 120 af dem er tilstanden kritisk.

Det var 2750 ton kunstgødning, der eksploderede i et lager på havnen i Beirut tirsdag. Havneområdet er knust, og store dele af Beirut er ramt af ødelæggelser.

Libanons præsident, Michel Aoun, siger fredag, at man fortsat er i gang med at undersøge, om det var ringe sikkerhed ved lageret, der førte til eksplosionen, eller om det var noget udefra, som fik kunstgødningen til at eksplodere.

- Årsagen er ikke fastlagt endnu. Der er en mulighed, at det skyldes noget udefra såsom en bombe eller en raket, siger han.

Søndag vil højtplacerede repræsenterer for EU-landene deltage i en donorkonference for Libanon, der er arrangeret af Frankrig.

En talsmand for EU-Kommissionen oplyser til AFP, at præsidenten for EU's ministerråd, Charles Michel, og kommissæren for humanitær hjælp, Janez Lenarcic, vil deltage fra EU.

Michel vil i øvrig besøge Beirut lørdag.

USA's ambassade i Libanon har fredag givet løfte om katastrofehjælp for 17 millioner dollar (107 millioner kroner). Det skal gå til blandt andet fødevarer og medicin.

Libanons eneste kornsilo på havnen i Beirut blev ødelagt ved eksplosionen tidligere på ugen. Siloen er afgørende for landets brødforsyning.