Dødstal efter angreb på civile i Burkina Faso stiger til 80

Dødstallet efter et angreb på civile og militæret i det nordlige Burkina Faso er steget fra 47 til 80 personer.

I alt blev 59 civile, seks militsfolk og 15 militærbetjente dræbt.

I efterfølgende kampe lykkedes det sikkerhedsstyrker at dræbe 80 jihadister, oplyser regeringen.

Angrebet har ifølge nyhedsbureauet AFP kastet Burkina Faso ud i national sorg.

I hovedstaden Ouagadougou vil der således de næste tre dage blive flaget på halv ved parlamentet, præsidentens bolig og flere regeringskontorer.

Samtidig har flere tv- og radiokanaler ændret deres sendeflader og sender sange, der ærer og mindes landets soldater.

Flere aviser og onlinemedier har også placeret en sort sørgekant rundt om deres forsider, men bruger også anledningen til at stille sig kritiske over for sikkerhedssituationen i landet.

- I løbet af de seneste fem år, har dagene set ens ud for Burkina Fasos befolkning, skriver mediet Wakatsera ifølge AFP.

- Flagene bliver hejst og stort set med det samme sænket på halv for at sørge over de nye døde, civile og soldater i angreb begået af bevæbnede individer, som normalt aldrig bliver identificeret.

- Denne gang sørger vi i 72 timer. Men hvad med i morgen?, spørger mediet.

Angrebet nær Arbinda er da også det seneste i en række af blodsudgydelser i regionen de seneste måneder.

I begyndelsen af juni mistede mindst 132 mennesker livet i en massakre i landsbyen Solhan. Angrebet blev udført af teenagedrenge.

Massakren var den blodigste i Burkina Fasos seks år lange krig mod jihadister, som i 2015 trængte ind i den forarmede Sahel-nation fra nabolandet Mali.

Området i det nordlige Burkina Faso grænser op til Mali og Niger og er hårdt plaget af angreb fra islamistiske krigere med tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Ifølge FN er Sahel-regionen en af de mest alvorlige humanitære kriser i verden. 29 millioner mennesker i regionen har brug for hjælp og beskyttelse, meddelte FN i juni.