Dødsdømt får omstødt dom for drab på amerikansk journalist

Den militante muslim Sheikh Omar blev i 2002 dømt til døden for at have bortført og dræbt den amerikanske journalist ved halshugning.

Den dengang 38-årige Daniel Pearl, som arbejdede for den internationale erhvervsavis Wall Street Journal, var i gang med en historie om islamisk fundamentalisme, da han blev bortført i den pakistanske storby Karachi.

Hans bortførere halshuggede ham og optog det på en video, der blev afleveret til det amerikanske konsulat i Karachi knap en måned senere.

Sheikh, der var født i Storbritannien, blev dømt til døden ved en antiterror-domstol. Tre andre medskyldige fik livsvarigt fængsel.

I 2011 blev der i USA udgivet en rapport af Pearl Project på Georgetown University efter en længere efterforskning af omstændighederne ved drabet på den 38-årige amerikaner.

Det var en overraskende slutning, som efterforskerne kom frem til. De skrev, at det var de forkerte folk, der blev dømt for det grusomme drab på Pearl.

Arbejdet med rapporten blev ledet af Pearls ven og tidligere kollega på Wall Street Journal Asra Nomani, der i dag er professor på Georgetown University.

Her blev det hævdet, at manden bag drabet på Pearl var Khalid Sheikh Mohammad. Altså manden, som USA siger stod bag det islamistiske angreb mod USA 11. september 2001, der kostede næsten 3000 mennesker livet. Det var ikke Omar Sheikh.

Khalid Sheikh Mohammed blev anholdt i Pakistan i 2003 og fløjet til USA's base på Cuba, Guantanamo, hvor han stadig er.

En psykolog, der har interviewet ham i fangelejren, siger, at Mohammed har fortalt ham, at han skar halsen over på Pearl.