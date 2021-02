Dødelighed blandt værste coronatilfælde daler mindre end før

Det viser en meta-analyse af flere studier offentliggjort tirsdag.

Sent i marts 2020 lå dødeligheden blandt coronapatienter på intensivafdelinger på omkring 60 procent.

Herefter dalede den til 42 procent i slutningen af maj, og i slutningen af oktober var den på 36 procent, konkluderer analysen.

Det indledningsvist skarpe fald i dødeligheden lader altså til at "flade ud", bemærker forskerne, der i alt har set på 52 studier, som følger 43.128 patienter.

- Efter at vores første meta-analyse sidste år viste et stort fald i dødeligheden blandt covid-19-intensivpatienter fra marts til maj 2020, viser denne opdaterede analyse, at faldet i dødeligheden er fladet ud eller har nået et plateau, skriver forskerne bag analysen.

De i alt 52 studier er foretaget i Europa, Nordamerika, Kina, Mellemøsten, Sydasien og Australien.

Hospitaler har i dag bedre viden om, hvad der virker - og ikke virker - blandt de hårdest ramte.

Særligt kan steroider som dexamethason markant forbedre chancerne for at overleve blandt de patienter, der har brug for hjælp til at trække vejret.

Strategier i brugen af behandling med ilt og andre behandlingsformer har også udviklet sig siden begyndelse af pandemien.

Fremtidige udfordringer består i et muligt øget pres på hospitalerne på grund af nye coronavarianter.

Mutationerne kan også potentielt udvikle sig i en retning, hvor de bliver mere dødelige.