Dødbringende tropisk cyklon trækker ind over ny stillehavsø

En voldsom tropisk stillehavscyklon er trukket over mod Fiji onsdag efter at have efterladt store spor af død og ødelæggelser på Salomonøerne og Vanuatu.

Den tropiske storm, der har fået navnet "Harold", er blevet svækket på stormskalaen fra fem til fire på vej mod Fiji. Men den blæser med vinde op til 240 kilometer i timen på stillehavsøen, melder meteorologer.