Dixie Chicks dropper Dixie efter fokus på sortes rettigheder

Countrymusik-trioen Dixie Chicks har torsdag skiftet navn til The Chicks.

På sin hjemmeside forklarer gruppen sit valg kortfattet uden uddybning:

- Vi vil gribe øjeblikket.

Ordet "Dixie" er forbundet med slaveri USA's sydstater, der var udtrådt af unionen og kæmpede mod nordstaterne i Den Amerikansk Borgerkrig. Borgerkrigen varede fra 1861 til 1865 og resulterede i afskaffelsen af slaveriet i sydstaterne.

Tidligere på måneden ændrede countrybandet Lady Antebellum navn til Lady A. Årsagen er, at ordet "Antebellum" forbindes med perioden i sydstaterne før borgerkrigen og derfor også med slaveri.

Dixie Chicks, som altså nu hedder The Chicks, blev dannet i Texas, USA, i 1989. Bandet blev hurtigt et af de største navne inden for countrygenren.

Bandet blev nærmest bandlyst fra country-radiostationer i 2003, efter at sanger Natalie Maines sagde, at hun ikke støttede den amerikanske invasion af Irak.

I 2006 tog bandet til genmæle med det Grammy-vindende nummer "Not Ready to Make Nice".

Musikere og skabere af tv-serier og film er alle blevet tvunget til at genoverveje deres budskaber, efter at protester landet over har sat fokus på racemæssig ulighed og politivold.

Eksempelvis har filmen "Borte med Blæsten" i en periode været fjernet fra streamingtjenesten HBO Max, fordi den ifølge tjenesten skildrer "visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet for almindeligt udbredte i det amerikanske samfund".

Protesterne i USA begyndte, efter at den sorte mand George Flyd døde ved en brutal anholdelse i Minneapolis 25. maj.

Landet over er der siden i store demonstrationer blevet sat fokus på sortes rettigheder.