Disney annoncerer ny Starwars-film og kæmpe streamingplaner

Filmen har fået titlen "Rogue Squadron", og den skal efter planen instrueres af den amerikanske instruktør Patty Jenkins.

Hun er blandt andet kendt for at have instrueret superheltefilmen "Wonder Woman" fra 2017.

Ifølge mediet Indiewire oplyser filmselskabet Lucasfilm i en meddelelse, at den nye film vil introducere publikum for en "ny generation af starfighter-piloter (en form for jagerfly, red.)", og at Starwars berømte Jedi-krigere ikke kommer til at medvirke i filmen.

Annonceringen af den nye film var dog langt fra det eneste es, som Disney torsdag havde i ærmet.

På investormødet kunne selskabet også fortælle, at Disney planlægger en aggressiv udvidelse af Marvel- og Starwars-franchiset på selskabets streamingtjeneste Disney+.

Underholdningsgiganten vil således frigive ti nye tv-serier i hvert af de to franchises i løbet af de næste få år. Det inkluderer blandt andet to spin-off-serier af den anmelderroste Starwars-serie "The Mandalorian".