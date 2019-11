Direktør om todages nej til turister: Vil beskytte naturen

Færøerne har ikke et problem med for mange turister. Men for at passe på landets natur giver det mening, at en del af turisterne også giver en hånd med.

Sådan lyder det fra Guðrið Højgaard, der er direktør for turistorganisationen Visit Faroe Islands, om baggrunden for at gentage pilotprojektet "Lukket for vedligeholdelse - åben for frivillighedsturisme".