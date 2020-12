Diplomater i EU håber på handelsaftale med briter fredag

De næste to døgn bliver afgørende i bestræbelserne på at sikre en handelsaftale mellem EU og Storbritannien, og der tegner sig et billede af, at det er muligt.

Hver for sig siger de, at de håber, at en handelsaftale kan indgås allerede fredag eller i den kommende weekend.

En anden kilde siger ifølge Reuters, at de næste 1-2 døgn er afgørende, hvis man skal lande en aftale om fortsat frihandel mellem EU og Storbritannien, som forlod unionen i januar i år.

Parterne aftalte dog dengang, at konsekvenserne af Storbritanniens skilsmisse skulle udskydes til 31. december 2020, så de kunne forsøge at indgå en handelsaftale og i øvrigt aftale en lang række praktiske ting i det fremtidige forhold.

Storbritannien var medlem af EU i 47 år. I sommeren 2016 stemte et lille flertal ved en folkeafstemning for, at kongeriget skulle forlade EU.

Den beslutning har flere britiske regeringer siden kæmpet med at gøre til virkelighed.

Det lykkedes at få en skilsmisseaftale godkendt for knap et år siden, men de efterfølgende forhandlinger om det fremtidige forhold har været svære.

De har kredset om blandt andet retten til fiskeri i britisk farvand og statsstøtte.

Lykkes det ikke at lande en aftale, får det store konsekvenser for handel og relationen mellem EU-landene og Storbritannien fra nytår. En aftale kan dog ikke ændre på, at relationen bliver anderledes uanset hvad.