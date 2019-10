Diplomat tager afstand fra Trump under høring i Ukraine-sag

Blandt emnerne var en undersøgelse af en ukrainsk virksomhed med bånd til Trumps demokratiske rival Joe Bidens søn, sagde Sondland.

Sondlands udsagn er benzin på bålet for den proces, som Demokraterne har påbegyndt.

De søger at få Trump for en rigsret.

Ifølge Sondland har Trump beordret diplomater at involvere Rudy Giuliani i samtalerne med den nyindsatte ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Giuliani skal have forsøgt at presse Zelensky til at undersøge den ukrainske virksomhed Burisma.

Her fik Joe Bidens søn, Hunter Biden, en stilling i 2014.

Det skete, mens hans far som vicepræsident var involveret i USA's politik med Ukraine.

- Giuliani understregede, at præsidenten ønskede en offentlig erklæring om, at Ukraine ville undersøge spørgsmål om antikorruption, sagde Sondland.

- Jeg forstod først meget senere, at Giulianis agenda også kan have været at få Ukraine til at undersøge vicepræsident Biden og hans søn eller at involvere Ukraine - direkte eller indirekte - i præsidentens valgkamp i 2020.

Sondland tog under høringen afstand fra Trumps handlinger.

- Vi var skuffede over præsidentens ordre om, at vi skulle involvere Guiliani, sagde han.

- Vi mente, at det var de ansatte i udenrigsministeriet, der skulle tage ansvaret for USA's udenrigspolitik i Ukraine, ikke præsidentens personlige advokat.

Sondlands forklaring bringer nyt liv til anklagerne mod Trump i Ukraine-sagen.

Trump anklages for at have misbrugt sin magt og forbrudt sig mod regler for at føre valgkamp ved at forsøge at involvere et fremmed land.

Trump-administrationen har tidligere forsøgt at blokere Sondland fra at vidne i Kongressen.

Det medførte, at Demokraterne i Repræsentanternes Hus stævnede EU-ambassadøren.