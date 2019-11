Diplomat i Ukraine følte sig truet af Trump

To amerikanske diplomater har fortalt medlemmer af Kongressen, at det amerikanske udenrigsministerium blev brugt til indenrigspolitiske formål af præsident Donald Trumps administration.

- Trump sagde: "Ja, hun (Jovanovitch, red.) kommer til at blive udsat for forskellige ting", siger hun ifølge de første dokumenter, som Demokraterne netop har frigivet fra efterforskningen af sagen.

I sin telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, den 25. juli, som har udløst bestræbelserne på at få indledt en rigsretssag mod præsidenten, betegnede Trump også Jovanovitch som "dårligt nyt".

Dokumenterne viser i detaljer, hvilket pres amerikanske topdiplomater var udsat for, da Trumps allierede forsøgte at få ukrainerne til at efterforske Trumps politiske rivaler.

Republikaneren Trump bliver beskyldt for at have forsøgt at presse Ukraine til at efterforske ikke underbyggede korruptionsbeskyldninger mod den tidligere vicepræsident Joe Biden og dennes søn, Hunter Biden, som har arbejdet for et ukrainsk gasselskab.

Jovanovitch, som i maj abrupt blev kaldt hjem af Trump fra sin ambassadørpost i Ukraine, sagde til udvalg i Repræsentanternes Hus, at hun i konservative medier i USA blev hængt ud for ikke at være loyal over for præsidenten.

- Jeg var chokeret, sagde hun, da hun fik at vide af viceudenrigsminister Philip Reeker, at Trump i måneder havde ønsket at se hende forlade ambassadørposten.

Rudy Giuliani, Trumps private advokat, og Donald Trump Jr., præsidentens søn, havde også åbent kritiseret hende på sociale medier.

- Hvis præsidentens søn skriver, at vi må hjemkalde disse klovne, eller hvad han kaldte mig, så er det svært at være en overbevisende ambassadør for sit land, siger hun.

Hun tilføjer, at Gordon Sondland, USA's ambassadør ved EU, havde rådet hende til åbent at tilkendegive støtte til Trump for at redde sit job.

- Du er nødt til at sende et tweet ud, hvor du siger, at du støtter Trump, lød rådet fra den amerikanske topdiplomat, som ifølge flere vidner spillede en rolle i ukrainsk politik, til trods for at det lå langt uden for hans område.