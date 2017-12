Digital chef: Bevægelser på sociale medier gør folk modige

Det siger Nathalie C. Larsen, som er digital chef og sociale medier-strateg ved rådgivningsvirksomheden Lead Agency, efter at Time Magazine har kåret tavshedsbryderne i kampen mod sexchikane som Årets Person 2017.

De er blandt andet kendt fra hashtagget Metoo på sociale medier.

- Bevægelsen er den perfekte hybrid mellem god timing, hvor vi i dag kan tale om krænkelser og overgreb på en anden måde, end vi kunne får ti år siden, og tidens tand på de sociale medier, hvor mange er trætte af perfekthedskultur og selviscenesættelse, siger Nathalie C. Larsen.

Udtrykket MeToo blev faktisk allerede brugt for mere end ti år siden af aktivisten Tarana Burke. Det var som led i hendes arbejde med at opbygge solidaritet blandt unge, der havde været udsat for chikane og overgreb.

Men den aktuelle kampagne, som har haft konsekvenser for flere magtfulde mænd, blev skudt i gang, med et tweet fra den amerikanske skuespiller Alyssa Milano.

Hun skrev 15. oktober på Twitter: "Hvis du har været udsat for sexchikane eller overgreb, så skriv "MeToo" som svar på det her tweet.

Derefter gik hun i seng, og da hun vågnede næste morgen, havde mere end 30.000 mennesker brugt hashtagget MeToo.

- Det kan dels gøre folk modige, og det kan dels sikre, at du ikke føler dig alene. Det er det, sociale medier udbyder i sin kerne-dna, siger hun.

MeToo-bevægelsen har haft store konsekvenser for flere magtfulde mænd, som er blevet anklaget for at have begået sexchikane.

- Det er ikke bare fortællinger på nettet, men det er virkelighed, og derfor ser vi, at det har fået stor betydning, siger Nathalie C. Larsen.

- Det er på den ene side godt, men det kan også være svært at korrekse en potentiel anklage, som der måske er hold i og måske ikke. Det er svært på de sociale medier, når der først er trykket "offentliggør".