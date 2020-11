Det svenske kongehus ramt af corona

Den kongelige livlæge starter nu smitteopsporing i det svenske kongehus efter to positive kongelige coronatests.

Den svenske prins Carl Phillip og hans hustru, prinsesse Sofia, er blevet testet positive for corona.

Det oplyser det svenske kongehus ifølge TT.Parret viser milde tegn på influenzasymptomer, men har det efter omstændighederne godt.

Kongehuset meddeler, at den svenske konge Carl Gustav, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel, skal testes for corona torsdag.

Det skal de, fordi den svenske kongefamilie fredag var samlet til begravelsen af dronningens bror.

Den svenske livlæge står for smitteopsporingen.Parret er nu gået i selvisolation sammen med deres børn, prins Gabriel og prins Alexander.

Coronatallene i Sverige har den seneste tid været væsentlig højere end i Danmark.

Onsdag blev 4578 svenskere testet positive for corona. For en uge siden var tallet oppe på 7629.Til sammenligning blev der onsdag konstateret 1183 smittetilfælde i Danmark.

Den forværrede situation fik søndag Sveriges statsminister, Stefan Löfven, til at holde en tale til nationen.

Her lagde statsministeren vægt på, hvor alvorlig den svenske situation er.

- De fejl, vi begår som land nu, vil vi komme til at lide under senere. Det, som vi gør rigtigt nu, får vi glæde at senere, sagde han blandt andet.

I sidste uge indførte Sverige flere restriktioner for at nedbringe smitten. Blandt andet blev alkoholsalg efter klokken 22 forbudt, som vi kender det i Danmark.

I alt har 6555 mennesker i Sverige mistet livet, mens de har været smittet med coronavirus. Over 230.000 svenskere er testet positiv for sygdommen.

Prins Phillip er den næstældste af kongens og dronningens tre børn. Han blev født som kronprins, men allerede inden han fyldte et år, blev tronfølgeloven ændret, så hans storesøster Victoria blev kronprinsesse.