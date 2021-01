Det svenske coronadødstal overstiger 10.000

Flere af de dødsfald, der er blevet tilføjet i torsdagens opgørelse, er blevet indrapporteret i løbet af de seneste dage.

Derfor er de 351 dødsfald ikke alle sket i løbet af det seneste døgn, understreger TT.

Yderligere 6580 personer er registreret smittet med coronavirus i den seneste opgørelse. Dermed er i alt 518.783 svenskere blevet registreret smittet siden pandemiens start.

Tirsdag i denne uge passerede Sverige en halv million smittetilfælde.

I den forbindelse advarede statsepidemiolog Anders Tegnell om, at Sverige er i en kritisk fase i forhold til, hvad sundhedsvæsenet kan klare.

Omkring 60 procent af landets intensivpladser var tirsdag optaget, og de svenske regioner forventede ikke, at situationen vil forbedres de kommende uger.

Torsdag er i alt 365 coronapatienter indlagt på intensiv, viser tal fra Folkhälsomyndigheten.

Riksdagen i Sverige vedtog i sidste uge en ny pandemilov. Den giver regeringen øgede muligheder for at indføre tiltag til at begrænse coronasmitten.

Det gælder for eksempel muligheden for at indføre forsamlingsforbud, lukke den kollektive trafik, butikker, fitnesscentre med videre.

Som et af få lande i Europa har Sverige ikke hidtil været omfattet af en decideret nedlukning under pandemien.

I stedet har strategien fra både regeringen og myndighederne i høj grad hvilet på anbefalinger, som statsepidemiolog Anders Tegnell oftest har stået i spidsen for.